Елизавета II впервые разрешила своей прислуге рассказать в мемуарах о жизни при дворе

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Придворная служащая Анжела Келли - близкий советник королевы Великобритании Елизаветы II - впервые в истории нынешнего монаршего дома получила разрешение написать мемуары о своей жизни в Букингемском дворце. Как правило, служащим запрещено что-либо рассказывать о королевской семье и они обязаны подписать документ о неразглашении официальных секретов.

Однако в данном случае для личного советника и куратора Ее Величества с 25-летним стажем, как сообщает газета Daily Telegraph, было сделано исключение. 61-летняя дочь докера из Ливерпуля, бывшая служащая Женского королевского армейского корпуса, начала работать в официальной резиденции королевы в 1994 году.

Несмотря на прозвище "AK-47", "закрепившееся за ней из-за вспыльчивого характера", дважды разведенная Келли, по данным издания, быстро стала одним из самых доверенных лиц монарха. В 2002 году она была назначена личным помощником и костюмером королевы, которая однажды призналась, что они "могли бы быть сестрами". Сама Келли как-то сказала, что они с монархом "две типичные женщины, которые обсуждают одежду, макияж, украшения".

Сейчас же Келли, которая живет в собственном домике на территории Виндзорского замка и водит Land-Rover Frilander, сама создает наряды для Елизаветы II. "Королева обожает Анжелу, и нет сомнений, что та проделала фантастическую работу с нарядами монарха", - рассказал один из служащих дворца.

Мемуары The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ("Обратная сторона медали: королева, костюмер и гардероб") будут опубликованы известным британским издательством HarperCollins. По словам официального представителя издательского дома, "королева лично благословила Анжелу на то, чтобы рассказать об уникальных отношениях всему миру". "Анжела Келли - первый член королевской семьи, которому было дано подобное разрешение", - добавил он.