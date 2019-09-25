Историческое здание восстановят в моногороде на Ставрополье в ходе благоустройства площади

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти моногорода Невинномысска намерены восстановить здание, которое является памятником федерального значения, в рамках благоустройства привокзальной площади города. Также рядом с площадью будет отремонтирована дорога, сообщила в среду пресс-служба муниципалитета.

"Площадь благоустраиваемой территории - более 1 га. Планируется выполнить ремонт дорожного покрытия общей площадью 4,5 тыс. кв. м. <…> В ходе ремонтных работ два здания, прилегающих к площади, будут снесены, а одно здание - памятник федерального значения, восстановят", - поясняется в сообщении.

В здании, которое планируется восстановить, в начале XX века располагался военно-революционный комитет. Как пояснили ТАСС в администрации, дом находится в федеральном реестре памятников культурного наследия. Здание планируется сдать в аренду с обязательством по восстановлению его исторического облика, в администрации уже рассматриваются предложения инвесторов. Все работы будут проведены по согласованию с федеральными структурами, отметили в администрации.

"Остаются два серьезных проблемных места, которые не соответствуют никакому архитектурному решению - здание столовой через дорогу и похоронное бюро <…> администрация Невинномысска ведет переговоры по передаче здания столовой в долгосрочную аренду с проведением инвестором ремонтных работ, а также по закрытию похоронного бюро", - говорится в сообщении пресс-службы.

Реконструкция площади возле железнодорожного вокзала идет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". На территории уже обустроили прогулочные зоны и парковочные места, установили детский городок, сухой фонтан с подсветкой, арт-объекты.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.