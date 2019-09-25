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Минстрой держит на контроле подготовку к отопительному сезону в Еврейской АО

Глава ведомства Владимир Якушев отметил, что одной из главных проблем являются централизованные поставки угля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минстрой России держит на контроле подготовку к отопительному сезону в Еврейской автономной области. Об этом в среду сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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"Мы разбираемся с тем, как нам поставить работу в Еврейской автономной области на системный режим. Одна из главных проблем - централизованные поставки угля", - сказал министр.

По его словам, отопительный сезон в связи с положительными температурами воздуха там еще не начался: тепло планируется включать с 1 октября 2019 года.

"В рамках работы межведомственной комиссии подготовлены конкретные планы действий. Сегодня мы еще досматриваем первичные документы… Вместе с Минфином мы обсуждаем, что необходимо выделить 120 млн рублей для поддержания Еврейской автономной области", - сказал министр.

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Якушев, Владимир ВладимировичРоссияЕврейская автономная область
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