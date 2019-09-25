Молодежный образовательный форум пройдет в Кабардино-Балкарии в конце сентября

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Первый молодежный образовательный форум "Команда 5642" пройдет в Кабардино-Балкарии в конце сентября. Об этом ТАСС в среду сообщила начальница отдела социально-профилактической работы министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона Асият Нагоева.

"Команда 5642" - это первый региональный молодежный образовательный форум, где ребята будут учиться проектированию, ораторскому искусству и работе в команде. Он состоится 27-30 сентября в Нальчике, на базе санатория "Радуга". К нам поступило более 150 заявок, в данный момент дирекция форума занимается их отбором и подтверждением", - сказала Нагоева.

По ее словам, форум организуется в первую очередь для тех, кто никогда не участвовал в подобных мероприятиях. "Это не только студенты вузов или средних профессиональных учебных заведений, это молодые специалисты, учителя из районов, сельской местности, молодые медики, представители молодежных общественных организаций. Возраст участников - 16-30 лет, но больше всего людей в возрасте от 16 до 23 лет", - уточнила она.

Форум посетит помощник руководителя Росмолодежи Денис Заварзин.