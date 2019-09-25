Последствия паводка не помешали началу отопительного сезона в Иркутской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Иркутская область, пострадавшая летом от наводнения, готова к отопительному сезону. Об этом в среду сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"На сегодняшний день можно сказать, что Иркутская область к прохождению отопительного сезона готова. Из 42 муниципалитетов 41 "затопился". Один муниципалитет - не проблема. Там действительно стоит теплая погода, не наступил погодный режим, при котором нужно запускать котельную", - сказал Якушев.

По его словам, в рамках работы правительственной комиссии вместе с субъектом дополнительно были выделены 320 млн рублей по подготовке к отопительному периоду. Кроме того, Иркутская область сформировала дополнительный аварийно-технический запас на сумму 84 млн рублей. "Эти денежные средства были направлены как раз в зону подтопления. Поэтому оперативно все необходимые работы были там проведены", - сказал Якушев.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.