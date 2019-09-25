Суд в Петербурге отказался арестовывать подозреваемого в осквернении могил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отказал дознавателю и прокурору, которые требовали заключить под стражу задержанного по подозрению в осквернении могил Павла Иванкина, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент на лютеранском кладбище в Петербурге произошел 19 сентября - на надгробиях разместили фотографии лиц, занимающих посты в федеральных и городских органах власти. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронений"). Позже по подозрению в преступлении был задержан Иванкин.

В понедельник правоохранители уже выходили в суд с ходатайством арестовать Иванкина. Они мотивировали это тем, что он, оставаясь на свободе, может продолжить совершать преступления и административные правонарушения. Суд не стал арестовывать Иванкина, продлив ему срок задержания на 72 часа для предоставления доказательств в обоснованности такой меры пресечения.