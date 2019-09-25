Медведев поздравил Чилингарова с 80-летием

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил ученого-полярника, специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"Талантливый ученый-океанолог, мужественный и целеустремленный человек, Вы внесли огромный вклад в изучение Арктики и Антарктики. Благодаря Вам были совершены важнейшие открытия в области освоения и использования Мирового океана. С именем Артура Чилингарова связаны многие выдающиеся достижения и рекорды, поставленные в арктических и антарктических широтах", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что профессионализм и богатый жизненный опыт ученого востребованы в самых разных сферах: в законотворческой и партийной работе, в Русском географическом обществе и на посту специального представителя президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Артур Чилингаров - российский океанолог, полярный исследователь и политический деятель, Герой Советского Союза (1986), Герой России (2008), депутат Государственной думы, член Совета Федерации (2011-2014). Лауреат Государственной премии СССР (1981).