Топилин: повышение пенсий в 2020 году затронет 31 млн неработающих пенсионеров

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Повышений страховых пенсий по старости в 2020 году коснется 31 млн неработающих пенсионеров, пенсии будут проиндексированы на 6,6% с 1 января. Об этом в среду сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"6,6% с 1 января, коснется это повышение 31 млн неработающих пенсионеров. Проект закона "О бюджете Пенсионного фонда" также одобрен на заседании правительства. Все необходимые ресурсы в нем для этого мероприятия предусмотрены", - сказал министр.

Страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам были проиндексированы с 1 января 2019 года на 7,05%. Индексация проведена выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года и коснулась 32 млн неработающих пенсионеров. Страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на 1 тыс. рублей в месяц. Начиная с 2019 и до 2024 года, индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. В 2020 году пенсия будет проиндексирована на 6,6%, в 2021 году - на 6,3%. К 2024 году пенсии этой категории пенсионеров планируется довести до уровня 20 тыс. рублей.