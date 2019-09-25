Омбудсмен в Карелии начала проверку информации о пытках в колонии Петрозаводска

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сентября. /ТАСС/. Проверку информации о возможных пытках заключенных в исправительной колонии №9 (ИК-9) Петрозаводска начала уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко. Об этом она сообщила в среду ТАСС.

Во вторник в ряде СМИ появилась информация об избиении заключенных сотрудниками колонии в ИК №9 Петрозаводска. После этого УФСИН по Карелии заявило, что начало проверку по фактам, изложенным в публикациях. "Проверка начата, сегодня я побывала в УФСИН, завтра идем в "девятку", туда приглашены журналисты", - рассказала собеседница агентства.

По словам Бойченко, ранее к ней уже поступало неофициальное обращение от адвоката, который стал источником информации для публикации в СМИ. Юрист сообщил, что к подзащитным и к нему, как к адвокату, плохо относятся в колонии. Омбудсмен попросила оформить жалобу по официальным каналам. Также Бойченко отметила, что на сегодняшний день адвокат, обратившийся к ней, не представляет интересы ни одного из упомянутых в публикациях лиц.

"[В статье упоминаются] факты избиения пяти-семилетней давности, поэтому сейчас сказать на 100%, что мы сможем быть объективными, очень сложно. В любом случае такого быть не должно, поэтому надо разбираться, даже если жалоба кажется абсурдной. Проверка будет заключаться в открытости службы, насколько она может открыться, и в разговоре с конкретными постояльцами учреждения №9", - сказала Бойченко.