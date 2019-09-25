В Сочи начался набор волонтеров для участия в международном саммите Россия - Африка

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Набор волонтеров для участия в саммите Россия - Африка начался в Сочи. Планируется привлечь 900 человек со всей России, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Всего для участия в событии необходимы 900 волонтеров. От города Сочи поступило уже почти 400 заявок. Желание помочь в организации и проведении саммита и экономического форума активно проявляют добровольцы не только из Краснодарского края, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ростова", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, волонтеры будут встречать официальные делегации в аэропорту, расселять гостей, работать на информационных стойках, помогать ориентироваться на форуме.

"В Сочи сформировано мощное волонтерское движение. Многие наши ребята участвуют в международных мероприятиях на протяжении нескольких лет. И, конечно, их опыт пригодится и организаторам саммита Россия - Африка. Награда для самих ребят - увидеть своими глазами, как устроена мировая политика, оказаться в гуще событий", - цитирует пресс-служба заместителя начальника управления молодежной политики администрации Сочи Марины Назаровой.