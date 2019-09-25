Плавбаза "Петр Житников", несмотря на повреждения, находится на ходу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Плавбаза "Петр Житников" в Охотском море, на борту которой с 23 сентября продолжается пожар, находится на ходу. Аварийная команда сможет перегнать судно после ликвидации пожара, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Огонь на борту и шторм в море. Пожар на плавбазе у берегов Сахалина тушат почти сутки

Пожар на плавбазе возник 23 сентября. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду группа тушения пожара на борту была увеличена до 65 человек. На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда "Преданный" и "Атлас".

"Они пока там находятся, в зависимости от решения вопроса с ликвидацией пожара. Если будет решен вопрос, то судовладелец будет принимать решение. Судно ход не потеряло, [чтобы] перегнать его, конечно, потребуется команда. Не думаю, что оно [судно] далеко пойдет, поскольку последствия есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС об эвакуации аварийной бригады.

На данный момент возгорание на плавбазе "Петр Житников" локализовано, тушение продолжается. На место происшествия 26 сентября будет направлено третье спасательное судно "Сибирский".