ФСИН проверит факт избиения заключенного колонии в Пермском крае

ПЕРМЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) России по Пермскому краю совместно с центральным аппаратом проверят информацию, появившуюся во вторник в интернете, об избиении заключенного исправительной колонии строгого режима №9 города Соликамска. Об этом в среду сообщается на сайте регионального ведомства.

"В сети Интернет было размещено видео, содержащее факты неправомерных действий со стороны осужденных ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю в отношении другого осужденного этой же колонии. В связи с этим ГУФСИН России по Пермскому краю назначена служебная проверка. Также для проведения проверки в учреждение выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России", - сказано в сообщении.

Результаты проверки будут направлены в Следственный комитет РФ по Пермскому краю.

Видеозапись, где заключенные колонии избивают своего сокамерника, появилась 24 сентября на официальном канале правозащитного проекта "Гулагу-нет", на кадрах видно, как осужденные наносят несколько ударов молодому человеку по телу, лицу и голове, хватают его за руки и не дают оказать сопротивление. Основатель проекта Владимир Осечкин на своей странице в Facebook утверждает, что данные действия осужденные совершили "по указанию оперативников", якобы молодой человек отказывался платить им взятки и дань, подписывать явки с повинными в том, чего не совершал.