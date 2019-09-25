Свердловская филармония запустит программу для посещения концертов слабослышащими людей

"Она [система MobileConnect] прошла апробацию со слабослышащими, насколько им удобно, комфортно, и насколько она ложится на слух. Ее принцип очень простой: используется смартфон, на которой закачивается специальное приложение, контактирующее с тремя видами усиливающего оборудования. Это слуховые аппараты и обычные наушники как закрытого типа, так и обычные телефонные наушники. И [аудиоконтент] отправляется на передатчик, откуда по связи Wi-Fi передается на смартфон", - сказал Кокорин.

По его словам, в ближайшее время руководство филармонии подпишет с руководителем региональной организацией Всероссийского общества глухих соглашение о сотрудничестве в этом направлении. "Сегодня утром мы встречались с руководителем региональной организации Всероссийского общества глухих, где пришли к решению, что мы подписываем соглашение о сотрудничестве и разрабатываем детальную систему взаимодействия, каким образом слабослышащих привести в концертный зал и дать им возможность сходить на концерт, послушать музыку. Очень много вопросов, связанных и с психологией, и с преодолением каких-то внутренних препятствий, но так или иначе мы движемся в этом направлении. Я думаю мы в этом отношении на сегодня первые в России, и у этой системы большое будущее", - добавил замдиректора филармонии.

По данным пресс-службы филармонии, технология MobileConnect успешно используется в Гамбурге (Германия). Большой зал Свердловской филармонии стал первым концертным залом в России, где будет использоваться эта система для слабослышащих посетителей концертов.

Свердловская филармония - одна из старейших филармоний России, основана в 1936 году. Включена в реестр объектов культурного достояния Свердловской области. В 1998 году была признана в России "Филармонией года". Филармония имеет семь филиалов концертного зала в городах Свердловской области и виртуальный концертный зал. Проводит более 2000 концертов в сезоне.