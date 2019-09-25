В Железноводске в День города для пенсионеров устроят конкурсы и чаепитие

ПЯТИГОРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Семейный фестиваль "Нержавей-ка!" пройдет в Железноводске для жителей и гостей курорта "серебряного возраста" в День города 28 сентября, сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.

"Железным" бабушкам и дедушкам предстоит сражаться в русские городки, соревноваться в знании популярных песен на "Музыкальном кубе", находить правильный выход из "Лабиринта" и проявить находчивость в конкурсе "Веселый рыболов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всех участников ждут ценные призы и подарки, а также общее чаепитие. Площадки фестиваля "Нержавей-ка!" развернутся на территории парка "Комсомольская поляна".

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 22 санатория. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.