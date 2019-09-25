Памятник сестре милосердия Даше Севастопольской планируют установить в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Руководство Музея истории Балаклавы планирует установить памятник сестре милосердия Даше Михайловой, которая стала одним из символов Первой обороны Севастополя. Часовню-мемориал предлагают возвести на месте Альминского сражения, сообщил ТАСС директор музея Сергей Гонтарь.

"С московским скульптором, талантливым парнем Андреем Следковым мы собираемся поставить на поле Альминского сражения памятник сестре милосердия Дарье Лаврентьевне Михайловой, которая более известна как Даша Севастопольская", - сказал Гонтарь.

Собеседник уточнил, что 18-летняя Даша Севастопольская стала помогать раненым солдатам во время Альминского сражения. В этом бою в 1854 году русские войска ненадолго смогли задержать армию коалиции Англии, Франции, Турции и Сардинии (Италии) и дать время для возведения укреплений в Севастополе.

Планируется, что памятник будет представлять собой часовню в форме шлема, которая стоит на постаменте цветов Георгиевского креста - высшей награды для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость, проявленную против неприятеля. Внутри часовни разместят фигуру Даши Севастопольской, склонившейся над раненым солдатом.

Следков уже работал по заказу музея - создал памятник балаклавскому коту, который "посвящен всем влюбленным в море".

Осада Севастополя во время Крымской войны, которую принято называть Первой обороной, началась 13 сентября (25 сентября - по новому стилю) 1854 года и продолжалась почти год. Она унесла жизни более 150 тыс. человек. В среду, 25 сентября, исполняется 165 лет с начала Первой обороны.

Даша Севастопольская

Дарья Михайлова - дочь матроса, который погиб в Синопском сражении в начале Крымской войны; жила в Севастополе, на Корабельной стороне. После смерти отца продала дом и купила лошадь, повозку и санитарный инструмент, с осени 1854 года ухаживала за солдатами, причем, по некоторой информации, помогала раненым вне зависимости от того, к какой армии они относились.

В конце Крымской войны вышла замуж, но позднее муж запил, и молодая женщина вернулась в Севастополь, где прожила до конца жизни.

Могила Дарьи Севастопольской утеряна. Портрет Дарьи есть на панораме обороны Севастополя, ее бюст - среди скульптур на здании панорамы. Именем Дарьи названа одна из больниц города.