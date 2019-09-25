МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 6,6 тыс. человек приняли участие в акции "Искусство ради экологии" в Москве в этом году: они меняли мусор на билеты в театр, кино и музеи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Акция "Искусство ради экологии" стартовала в Москве 31 августа, всего было десять пунктов приема вторичного сырья. Для того, чтобы получить один билет, нужно было сдать не менее 1 кг алюминия или не менее 2 кг макулатуры, стекла или пластика: 1 кг алюминия - это примерно 50-60 банок, 2 кг стекла - около 20 бутылок, 2 кг пластика - 70-100 бутылок. Акцию поддержал проект "Активный гражданин", а генеральным партнером мероприятия был один из операторов по вывозу мусора столицы - "Хартия".

"Более 6600 человек приняли участие в акции "Искусство ради экологии", которая завершилась 24 сентября. Более 20 т раздельно собранных отходов сдали участники акции и получили взамен билеты на интересные культурные мероприятия - в театры, музеи, на выставки и экскурсии, а также моноподы от проекта "Активный гражданин", - сказал собеседник агентства.

В этом году участники акции могли выбрать билеты на более ста событий в Москве: например, нам концерт Эроса Рамазотти, певицы Славы, Сергея Лазарева, Сати Казановой, Полины Гагариной, Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" или групп Dezery, "Звери", "Дискотека Авария". Можно было попасть в такие музеи и выставочные залы как Мультимедиа Арт музей, Музей Москвы, Музей современного искусства "Гараж", Московский музей космонавтики. Впервые в программу акции включили классические балеты "Москонцерта" и Государственного Кремлевского Дворца: "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Жизель" и "Баядерка", а также пригласительные на церемонию "Золотой Граммофон". Всего мероприятие поддержали около 50 партнеров.

"Искусство ради экологии" впервые провели в Москве в 2018 году. Тогда в акции приняли участие более 4,5 тыс. человек, было собрано 10 т отходов.

В конце июля заместитель Российского экологического оператора Вячеслав Духин рассказал ТАСС, что еще четыре региона планируют запустить подобную акцию на своей территории: Республика Крым, Омская и Челябинская области и Санкт-Петербург. Мероприятие призвано стимулировать интерес россиян к раздельному сбору отходов - это один из приоритетов реформы мусорной отрасли, сформулированный ранее вице-премьером страны Алексеем Гордеевым.