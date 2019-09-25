Путин поручил разработать меры по развитию в регионах сети киосков с печатной продукцией

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по развитию в регионах сети киосков по продаже печатной продукции. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации, состоявшейся 20 февраля 2019 года.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести анализ реализуемых регионами мер по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, а также обеспечить совершенствование указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов", - говорится в тексте поручения.

Кабмину также поручено "рассмотреть вопрос о расширении ассортимента сопутствующих товаров, продажа которых осуществляется в газетно-журнальных киосках без применения контрольно-кассовой техники". В частности, предлагается включить в их ассортимент безалкогольные прохладительные напитки, кондитерские изделия и отдельные бакалейные товары.

Кроме того, правительство при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) должно будет актуализировать нормативы минимальной обеспеченности населения продукцией периодических печатных изданий, в том числе предусмотрев увеличение площади нестационарных киосков с печатной продукцией. Доклад по этим поручениям глава государства ждет от кабинета министров до 1 ноября 2019 года.