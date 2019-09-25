Президент Татарстана выступил против возможной ликвидации поселений в муниципалитетах

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Татарстана после критики главы региона Рустама Минниханова отложили рассмотрение законопроекта, который позволил бы ликвидировать поселения в муниципалитетах. По словам президента республики, в случае принятия подобного закона появятся желающие ликвидировать поселенческий уровень.

"Если мы такой закон примем, появятся желающие оптимизировать поселенческий уровень. Вообще такие вопросы надо обсуждать. Как вы можете вносить такие вещи без обсуждения. Как на уровне Госдумы это было принято, какое наше мнение было тогда?" - обратился он к депутатам в среду.

Минниханов также отметил, что не нужно торопиться с принятием решения по данному закону. По его словам, поселенческий уровень необходим власти, так как он ближе всего к населению. "Это наиболее правильная форма муниципалитета, когда люди могут дойти до власти. Если мы это сделаем (примем закон), конечно, я думаю, что это не совсем правильное решение", - добавил он, назвав данный документ непродуманным.

Изменения в закон "О местном самоуправлении Республики Татарстан" предполагают возможность в случаях, когда федеральный орган и местное самоуправление изъявляют желание на базе сельских поселений создать один муниципальный округ. Изменения, которые позволяют формировать объединенные муниципальные округа, ликвидируя поселения, ранее были внесены в федеральный закон.