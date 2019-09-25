Сдача норм ГТО членами военно-патриотических клубов состоялась в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Слет военно-патриотических и военно-спортивных клубов - участников Постовского движения Ставропольского края "Патриот-2019" - открылся в среду в Пятигорске, сообщили ТАСС в молодежном многопрофильном патриотическом центре "Машук".

"Сегодня к нам приехали 23 команды, всего 150 человек. Слет начался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участники уже сдали нормативы комплекса ГТО и рукопашный бой.

"Завтра пройдут "полоса разведчика" и конкурс "Снайпер", - добавили в центре.

С 25 по 29 сентября в Пятигорске на базе молодежного многопрофильного патриотического центра "Машук" проходит XVII слет военно-патриотических и военно-спортивных клубов - участников Постовского движения Ставропольского края "Патриот-2019". В состав каждой команды войдут шесть человек: пять юнармейцев в возрасте от 14 до 17 лет и руководитель команды.

Цель слета - создание условий для духовно-нравственного развития личности, формирования чувства патриотизма, самосознания и гражданской ответственности подрастающего поколения. Кроме того, слет поможет в подготовке к военной и правоохранительной службе, объединению деятельности военно-патриотических и военно-спортивных клубов, сохранению и развитию Постовского движения в Ставропольском крае.