Специалисты начали дегазацию новой части полигона ТКО "Ядрово" в Подмосковье

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Дегазация началась на новой части полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Ядрово" в Волоколамском городском округе Московской области. На первом этапе работ в городе может появиться неприятный запах, сообщается в среду на сайте администрации муниципалитета.

"На новой части полигона ТКО "Ядрово", заполнение которой началось два года назад, когда закрыли и установили систему дегазации на старую часть полигона, началась дегазация. Работы проводятся по технологии голландской компании MULTRIWELL, которая осуществляла дегазацию старой части полигона в прошлом году", - говорится в сообщении.

В среду специалисты сделали с помощью специальной аппаратуры - стичера - первые проколы на полигоне, в них устанавливаются вертикальные эластичные трубы, через которые свалочный газ будет собираться на факел и утилизироваться. Как пояснил глава муниципалитета Михаил Сылка, слова которого приводятся в сообщении, работы планируется выполнить в течение 30-40 дней, газ будет выведен на основной факел. "Это первая очередь работ, для того чтобы максимально снизить все негативные воздействия на окружающую среду, жителям города придется немного потерпеть, но все это делается во благо. После проколов мы будем делать укрытие, все вертикальные проколы соединяются в горизонтальные, затем укрываются пленкой, сразу же с укладкой перфорированного трубопровода, который пойдет на факел", - добавил он.

Начальник полигона Иван Кудельский уточнил, что на первом этапе планируется сделать проколы на площади 2 тыс. кв. м - это 1000-1200 проколов, в день планируется делать от 200 до 300 проколов. Во время этих процедур возможно появление неприятного запаха в городе.

С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона "Ядрово". 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Позднее врачи опровергли эту версию. 14 апреля 2018 года старую, заполненную мусором часть полигона, с которой распространялся неприятный запах, закрыли для приема отходов и к 14 июня возвели на ней систему утилизации газа.

Новая карта "Ядрово" продолжит принимать по 420 тыс. т мусора в год до 2021 года, после чего полигону предстоит рекультивация. Эксплуатация свалки находится в компетенции Министерства ЖКХ Подмосковья, экологический контроль и рекультивация закрытой части - Министерства экологии и природопользования региона.