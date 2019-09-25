Россия исполнит решение ЕСПЧ о компенсациях по делам о пропаже людей в Чечне

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия исполнит решения Европейского суда по правам человека о выплате компенсаций в общем объеме более €1 млн по 10 жалобам на задержания жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия, пропавших в 2003-2004 годах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России, "согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод использованная Европейским судом по правам человека процедура рассмотрения указанных жалоб не подразумевает возможность обжалования принятых решений".

"Вопрос о выплате компенсаций будет решаться в установленные сроки", - отметили в Минюсте.

24 сентября было обнародовано решение ЕСПЧ по десяти жалобам против России в связи с предполагаемыми незаконными задержаниями жителей Чечни и Ингушетии. Согласно постановлению суда, общая сумма компенсаций, которые российские власти должны выплатить истцам, составляет более €1 млн. Суд постановил, что государство должно заплатить заявителям суммы компенсаций в течение трех месяцев в национальной валюте. В большинстве случаев компенсация нематериального ущерба составляла €60-80 тыс., но в рамках дела "Махиева и Шоипова против России" достигла €160 тыс.

Во всех жалобах речь шла о силовых операциях в 2003-2004 годах, в ходе которых неустановленные вооруженные люди в масках и камуфляже задерживали родственников истцов и увозили в неизвестном направлении. Отмечается, что никто из заявителей больше не смог встретиться с пропавшими родственниками, хотя, согласно некоторым жалобам, третьи лица сообщали о том, где встречались с пропавшими или где те могли, предположительно, находиться на тот момент. Во всех случаях следствие с перерывами продолжается до сих пор. Страсбургский суд пришел к заключению, что в зависимости от дела имели место нарушения статей 1, 2, 3, 5 и 13 Европейской конвенции по правам человека.