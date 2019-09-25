Инвалиды в Удмуртии получат протезы с интернет-чипами

ИЖЕВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Чипы компании "Моторика" из Сколково установят в технические средства реабилитации (ТСР) инвалидов из Удмуртии. Чипы появятся в протезах рук, сообщила в среду пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС).

"Отделение Фонда социального страхования по Удмуртии инициировало участие республики в пилотном проекте по удаленной телеметрии технических средств реабилитации. Благодаря встроенному в протез чипу врачи, специалисты фонда и инженеры смогут удаленно отслеживать ход реабилитации пациента", - говорится в сообщении.

Чип позволяет отслеживать состояние протеза и при необходимости заменить его. Кроме того, с помощью чипа через специальное мобильное приложение можно проконсультироваться с врачом-реабилитологом. Ранее такие же чипы начали устанавливать в протезы инвалидов Иркутской области.

В течение двух последних лет в удмуртское в отделение ФСС за получением протезов рук обратились 133 гражданина, из которых 25 - несовершеннолетние.