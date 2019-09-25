Заповедник Карачаево-Черкесии вошел в Международный альянс охраняемых территорий

ЧЕРКЕССК, 25 сентября. /ТАСС/. Тебердинский государственный биосферный заповедник вошел в Международный альянс охраняемых территорий (IAPA). Об этом сообщили в среду в администрации заповедника.

"Тебердинский государственный природный биосферный заповедник вошел в состав Международного альянса охраняемых территории (IAPA). Получение статуса участника IAPA еще раз подтвердило и укрепило международное значение Тебердинского заповедника. Основная цель организации - обмен эффективными методами работы на национальном, региональном и международном уровнях", - говорится в сообщении на сайте заповедника.

Членство в альянсе даст заповеднику возможность сотрудничать с учеными в проведении мониторингов, исследований популяций, находящихся на грани вымирания, совместно работать над сохранением редких видов флоры и фауны. "Одним преимуществом членства в IAPA является доступ к лучшему мировому опыту развития охраняемых природных территорий. Альянс регулярно организует масштабные встречи, которые становятся площадкой для коммуникации между его участниками", - говорится в сообщении.

Международный альянс охраняемых территорий был создан в 2014 году по инициативе китайских экологов с целью объединения охраняемых природных территорий для совершенствования координации, для исследований и укрепления взаимодействия в борьбе с мировым браконьерством и глобальными изменениями климата. IAPA стал платформой для повышения эффективности управления заповедниками и национальными парками. В настоящее время в него входят 97 территорий из 11 стран Европы, Азии и Африки.

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, образован в 1936 году. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России. Около 80% территории заповедника находится на высоте свыше 2 тыс. м над уровнем моря, здесь расположено более 150 озер и свыше 100 ледников. Наиболее крупные из ледников - долинные, достигающие в длину нескольких километров и площадью несколько квадратных километров.