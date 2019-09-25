В ходе реставрации монумента "Родина-мать" обнаружено 180 тыс. дефектов

ВОЛГОГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Около 180 тыс. дефектов обнаружили реставраторы в ходе изучения поверхности скульптуры монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора Волгоградской области.

"Реставраторы тщательно изучили поверхность скульптуры, выявив в общей сложности порядка 180 тыс. дефектов, 14 километров трещин", - уточнили в пресс-службе.

Данные были предоставлены губернатору региона в ходе совещания по реставрации памятника. "Я поражен объемом и качеством работы, трудолюбием тех, кто ее выполняет. Реставрация монумента - только один из этапов, дальше нам предстоит обновить весь комплекс, сохранив основу, историческое значение этого места", - приводит его слова пресс-служба.

По данным пресс-службы, работы по реставрации культурного объекта выполняются с опережением графика. "К концу октября внешняя поверхность монумента будет полностью готова, в ноябре начнется реставрация поверхности ступеней постамента", - сообщили в пресс-службе, напомнив, что полностью работы завершатся в мае следующего года.