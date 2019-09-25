Google отказывается платить журналистам за материалы по новым правилам ЕС

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Компания Google заявила, что не намерена выплачивать вознаграждение журналистам за отображение выдержек из их материалов в новостной ленте, как того требует новое европейское правило по защите авторских прав, вступающее в силу во Франции. Об этом французский филиал компании сообщил в своем блоге в среду.

"В конце октября вступает в силу новый французский закон об авторских правах, который дает больше прав СМИ в интернете. <...> В связи с этим мы собираемся изменить отображение результатов поисковых запросов, касающихся новостей", - говорится в заявлении, адресованном пользователям на территории Франции.

Таким образом, с конца октября новостной сервис Google будет отображать лишь заголовки материалов, не публикуя короткие выдержки из них, как это делается сейчас. Также могут быть уменьшены или исчезнуть вовсе небольшие изображения, которые располагаются рядом с полем, посвященным новостному сюжету. Однако европейские СМИ получат возможность добровольно согласиться на сохранение прежнего формата подачи своих материалов, подписав соответствующее соглашение с Google, обозначив, в каком объеме их тексты могут цитироваться без перехода по ссылке на сайт источника и в каком масштабе могут отображаться сопровождающие тексты фотографии.

"В мире печатной прессы издатели доплачивают информационным стендам за право выставлять на них свои газеты и журналы, чтобы читатели могли узнать о них. Google же предоставляет такую услугу бесплатно", - говорится в сообщении. Поисковый сервис отмечает, что только на европейской территории каждый день через него осуществляется 8 млрд переходов на новостные сайты, что, по данным аудиторской компании Deloitte, приносит издателям в среднем по 4-6 евроцентов потенциальной прибыли за клик.

Франция - первопроходец

В апреле этого года Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении работ в интернете. Помимо прочего, она расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

В конце июля 2019 года на основе этой директивы во Франции был принят закон о "создании смежного права в интересах информационных агентств и редакторов СМИ". Согласно этому документу, с 24 октября, новостные агрегаторы, соцсети и иные интернет-платформы должны платить вознаграждение СМИ за публикацию их материалов в рамках специального соглашения. Размер выплат будет зависеть не только от вложений издания в создание конкретного материала, но и от того, какую выгоду агрегатор получает от размещения соответствующих материалов. Впрочем, закон позволяет использовать "отдельные слова" и "очень короткие выдержки" из новостей, однако четких критериев данных понятий нет.