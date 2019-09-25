В Госдуме прокомментировали идею Минюста разрешить приставам взламывать двери квартир

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Предложение Министерства юстиции РФ о праве приставов вскрывать двери квартир в нынешнем своем виде вряд ли будет поддержано Госдумой. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия").

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы разработанные Минюстом поправки, которые предусматривают наделение судебных приставов правом взламывать дверь квартир или другого жилья.

"Это не законопроект, а идея. Сразу могу сказать, что перспективы [ее прохождения в Госдуме], конечно, не видно, потому что право на неприкосновенность жилища - это одно из основных прав, и просто взять и наступить на него не получится", - сказал депутат.

При этом Пахомов заметил, что проблема, когда жильцы отказываются впускать приставов в квартиры, "действительно существует". "Я понимаю, что у приставов есть проблема с исполнением судебных решений", - констатировал парламентарий, напомнив о нарушениях, допускаемых рядом граждан при использовании газового оборудования в своих домах, что приводит к взрывам газа.

"Но вот так в лоб решать эту проблему, на мой взгляд, нельзя", - продолжил политик. Он пояснил, что сначала данная инициатива Минюста должна быть внесена от лица правительства, чтобы депутаты начали обсуждать уже сам текст. "Но если предположить, что в каком-то виде эта идея все-таки дойдет до стадии законопроекта правительства, то, конечно, мы очень внимательно будем ее рассматривать и затребуем у Минюста и у судебных приставов максимально большое количество информации о недопусках: факты, случаи, их количество, наложение этих случаев на проблемы, включая разрез по регионам", - заверил Пахомов, подчеркнув, что для принятия решений о расширении полномочий приставов у Госдумы должны быть самые серьезные основания.

"Однако проблема есть, и нельзя от нее отворачиваться, потому что мы вспоминаем о ней, только когда у нас что-то взрывается. Минюст прав, что поднимает эту тему, но давать заключение о прямолинейных методах решения я бы пока подождал", - резюмировал Пахомов.