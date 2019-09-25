Четыре магистерские программы ВШЭ вошли в рейтинг QS лучших бизнес-школ мира

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Четыре программы Высшей школы экономики" (ВШЭ) вошли в топ-100 рейтинга лучших магистерских программ мира по версии Quacquarelli Symonds (QS). Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании.

В группе вузов, расположившихся с 51-й строчки и выше, идут магистерские программы ВШЭ "Системы больших данных" и "Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе". Их положение в диапазоне 51+ не изменилось по сравнению с прошлым годом. Еще одна программа ВШЭ - "Международный бизнес" - идет на 83-й позиции, а "Финансовая экономика" - на 86-й.

От России в рейтинге представлены еще две программы - "Менеджмент" (94) и "Корпоративные финансы" (101+) Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

Всего эксперты QS оценили 128 лучших мировых магистерских программ в области маркетинга, 155 - финансов, 84 - бизнес-аналитики и 77 - маркетинга. Лидером в категории "магистерские программы в бизнес-аналитике" стала бизнес-школа Массачусетского технологического института (Sloan MIT) из Соединенных Штатов. В категориях "магистерские программы в менеджменте" и "магистерские программы в маркетинге" лидирует французская Высшая коммерческая школа Парижа (HEC Paris). Лидером в магистерских программах в финансах назван Оксфордский университет.

В глобальном рейтинге MBA программ лучшей признана Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете, которая сумела занять первую строчку, обойдя за год американские Стэнфордский и Гарвардский университеты. В целом почти половина из топ-100 лучших магистерских программ преподаются в Соединенных Штатах. На втором месте идет Великобритания, на третьем - Франция.

Рейтинг был подготовлен на основании данных 2019 года с использованием мнения работодателей, академической репутации вуза и информации, представленной самими вузами. При его разработке использовались пять показателей: трудоустройство (отвечавшее за 35% итогового балла), интеллектуальное лидерство (20%), эффективность затрат на обучение (20%), достижения выпускников (15%), разнообразие (10%).