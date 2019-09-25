Посол РФ поблагодарил Швейцарию за сохранение памяти о переходе Суворова через Альпы

БЕРН, 26 сентября. /ТАСС/. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин поблагодарил Швейцарию за сохранение памяти об общих страницах истории и бережное к ним отношение. Об этом он заявил в среду на торжественном приеме в российском посольстве в Берне, посвященном 220-й годовщине перехода армии русского полководца Александра Суворова через Альпы.

"Мы видим, что Швейцарская Конфедерация очень бережно сохраняет наши общие исторические корни, и мы благодарны за это", - отметил Гармонин. Благодаря Швейцарскому походу, Суворов вписал общую главу в историю России и Швейцарии, подчеркнул он. "Мы счастливы, что Россия и Швейцария прошли часть исторического пути вместе", - отметил посол, выразив уверенность, что крепкие исторические связи, которые были установлены два века назад, будут способствовать развитию сотрудничества между двумя странами. Гармонин напомнил, что переход Суворова через Альпы стал прологом к последующей победе русской армии и ее союзников над Наполеоном, а также к обеспечению нейтралитета Швейцарии.

В приеме в посольстве РФ приняли участие представители швейцарских властей и общественности, дипломаты, военные, журналисты. Ярким и запоминающимся стало праздничное выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, которые находятся в Швейцарии в связи с проведением традиционных Суворовских дней.

Во вторник россияне и швейцарцы вместе почтили в городе Андерматте память сподвижников Суворова, погибших в боях с войсками Наполеона при переходе через Альпы. Сергей Гармонин и командующий третьим территориальным регионом швейцарской армии дивизионер Лукас Кадуфф возложили венок к монументу - высеченному в скале в ущелье Шёленнен над бурной рекой Ройс 12-метровому кресту. Цветы были возложены также к часовне Павших на перевале Сен-Готард и к памятнику воинам корпуса Александра Римского-Корсакова, погибшим в сентябре 1799 года в битве под Цюрихом.