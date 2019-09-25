На премии победителям "Кавказских игр" в бюджете РФ на 2020 г. предусмотрено 74 млн руб.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Регионы-победители Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа (ранее "Кавказские игры") в следующем году планируется премировать на сумму более 74,7 млн рублей, говорится в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

"Премирование регионов - победителей Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа: 2020 год - 74 млн 742,7 рубля", - говорится в проекте.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа ежегодно проводится в одной из столиц кавказских регионов. Его задача - содействовать сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укреплению и дальнейшему развитию межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа. В этом году десятый, юбилейные фестиваль прошел в Грозном, победителем фестиваля стала Чеченская Республика, второе место занял Дагестан, третье - Ингушетия. В 2020 году фестиваль примет Карачаево-Черкесская Республика.