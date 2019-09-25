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Визит Николаса Мадуро в Россию

Мадуро записал видео прогулки по Красной площади

Его сопровождали супруга Силия Флорес, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо

КАРАКАС, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прогулялся по Красной площади в сопровождении чиновников из своей администрации. Соответствующую видеозапись глава государства опубликовал в среду в Twitter.

"Красная площадь, температура +3, время 22:15, в Венесуэле сейчас 15:15. Передаю привет всему народу Венесуэлы и нашим друзьям в Латинской Америке и мире", - сказал Мадуро на видео.

"Из Москвы мы подтверждаем, что другой мировой порядок возможен - мир без империй, мир братства", - добавил венесуэльский президент.

На кадрах видно, что во время прогулки по Красной площади Мадуро сопровождают его супруга Силия Флорес, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо.

Венесуэльский лидер прибыл в Россию во вторник. В среду в Кремле состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияВизит Николаса Мадуро в Россию
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