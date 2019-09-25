Патриарх Кирилл посетит Самарскую митрополию 26-27 сентября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг прибудет в Самарскую митрополию с двухдневным визитом, в ходе которого посетит Тольятти и Самару, сообщила пресс-служба патриарха.

"26 сентября в Тольятти святейший патриарх Кирилл побывает в уникальном для нашей страны учебном заведении - Поволжском православном институте. Этот вуз является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования, включающей в себя православную классическую гимназию, гуманитарный колледж и Поволжский православный институт. В стенах института состоится встреча патриарха Кирилла со студентами и преподавателями вуза", - говорится в сообщении.

Вечером того же дня в предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, предстоятель РПЦ возглавит Всенощное бдение в Преображенском соборе Тольяттинской епархии. "Центральным событием визита святейшего патриарха в Самарскую митрополию станет патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре, которые состоятся 27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня", - отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что визит патриарха Кирилла станет историческим собитием для верующих жителей региона. "Предстоящий визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла станет по-настоящему историческим событием для православных верующих и жителей Самарской области в целом. Предшествующий первосвятительский визит [патриарха Алексия I] на самарскую землю состоялся 20 лет назад, в 1999 году", - добавляется в сообщении.