Плавбаза "Петр Житников" дойдет до Находки своим ходом

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Плавбаза "Петр Житников" в Охотском море, на борту которой с 23 сентября продолжается пожар, своим ходом дойдет до Находки. Об этом сообщил ТАСС представитель компании "Дальморепродукт", которая владеет судном.

По данным Росморречфлота, несмотря на повреждения, плавбаза находится на ходу, и если будет ликвидирован пожар, то аварийная бригада, которая находится на борту, сможет перегнать его в пункт назначения, указанный судовладельцем. В настоящее время пожар локализован, тушение продолжается. К плавбазе подошли спасательные суда "Преданный" и "Атлас".

"Судно своим ходом дойдет до Находки", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на плавбазе будут находиться 63 человека.

Пожар на плавбазе

Около 23:00 мск 23 сентября морской спасательный координационный центр "Южно-Сахалинск" объявил, что с плавбазы "Петр Житников" начали эвакуировать людей из-за пожара. Всего на борту судна находились более 400 человек. Как пояснили ТАСС в компании "Дальморепродукт", на судне произошло возгорание тары в отсеке промвооружения, в результате чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку.

К базе направились спасательные и рыболовные суда, чтобы эвакуировать людей. Спасение осложнялось погодными условиями: плохой видимостью, низкой облачностью, порывами ветра 20-22 м/с и волнами высотой до 3,5 м. Всего с базы были эвакуированы порядка 360 человек, еще 56 - аварийная бригада - остались управлять судном и продолжать бороться с огнем.

К полуночи 23 сентября экипаж локализовал возгорание, однако полностью его потушить не удалось. Команде горящей плавбазы 24 сентября удалось завести двигатель и начать движение к Курильским островам, но позднее корабль остановился в 15 милях от берега острова Итуруп - появился небольшой крен от накопившейся в отсеках воды.

Моряков, эвакуированных на остров Шикотан, 25 сентября чартерами за счет судовладельца начали отправлять во Владивосток. Было совершено два рейса и перевезено 135 человек. Еще два рейса запланированы на 26 сентября. По данным властей, остальные 226 эвакуированных будут доставлены во Владивосток в течение трех дней.

Тушение плавбазы продолжается, спасатели, когда успокоится море, планирую применить пенную смесь и заполнить ей помещения, где остаются очаги возгорания. Благодаря работам по откачке воды удалось сократить крен судна с десяти до двух градусов. Также ожидается, что 26 сентября к кораблю прибудет буксир-спасатель "Сибирский" из Владивостока.

О судне

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году в Финляндии по заказу СССР, сейчас принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз в РФ, вторая этого же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Судно предназначено для приема свежевыловленного краба и рыбы-сырца, переработки рыбы в мороженую продукцию, выработки консервов, пресервов, рыбной и крабовой муки, жира. Плавбазы этого типа также обеспечивает флотилию добывающих судов промснаряжением и продовольствием. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32 тыс. 96 т, дедвейт - 10 тыс. 70 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.