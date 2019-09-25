В Госдуме намерены запретить иностранным НКО открывать отделения и филиалы в России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют разработать законодательные меры, запрещающие иностранным некоммерческим организациям (НКО) вести деятельность в России через свои отделения и филиалы. Об этом в среду на пятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей заявил глава комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Согласно действующему законодательству, запрет открывать отделения и филиалы в РФ уже распространяется на иностранные религиозные организации. Разрешена лишь деятельность их представительств.

"В отличие от отделений и филиалов, представительство иностранной НКО не вправе выполнять функции последней и осуществлять соответствующую деятельность, за исключением представительства интересов иностранной некоммерческой неправительственной организации, - отметил Гаврилов. - В этом случае государственный контроль и надзор за деятельностью представительства иностранной НКО будет более эффективным, чем за деятельностью отделений и филиалов иностранной некоммерческой неправительственной организации в силу существенно ограниченного функционала представительства".

Парламентарий также обратил внимание на продолжающийся рост финансирования НКО из-за рубежа. "За 2018 год 46 НКО, выполняющих функции иностранного агента, получили от иностранных источников 759 млн рублей (в 2017 году - 603 млн рублей). В целом 3928 российских НКО получили в 2018 году почти 86 млрд рублей (в 2017 году - 69,4 млрд рублей)", - уточнил он. Среди основных иностранных спонсоров депутат упомянул США, Германию, Великобританию, Швейцарию, Бельгию и Норвегию.

В связи с этим глава комитета призвал продолжить работу по ужесточению государственного надзора за программами НКО с иностранным финансированием. "На основе этого анализа будем готовить поправки в законодательство о некоммерческих организациях", - резюмировал Гаврилов.