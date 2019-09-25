На конгрессе Всемирного почтового союза в Женеве достигнут компромисс по реформе сборов

ЖЕНЕВА, 26 сентября. /ТАСС/. Страны - члены Всемирного почтового союза (ВПС) достигли компромисса по вопросу о пересмотре тарифов, касающихся доставки небольших посылок. Это решение, принятое в среду на внеочередном конгрессе ВПС, призвано урегулировать разногласия с США и предотвратить возможный выход этой страны из организации.

Как сообщила пресс-служба ВПС, страны - члены, участвующие в Третьем внеочередном конгрессе, "достигли соглашения по международным уровням платежей". Подчеркивается, что организация "ускорит рост ставок в системе платежей за доставку прибывающих международных объемных писем и небольших пакетов". Эта реформа стартует в 2020 году.

Генеральный директор ВПС Бишар Хуссейн расценил достигнутый на конгрессе компромисс как "исторический момент, когда удалось предотвратить возможный выход из организации одной из стран - членов и, конечно, разочарование многих других стран". В свою очередь руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, возглавляющий в Женеве американскую делегацию, сказал журналистам, что поставленные президентом США Дональдом Трампом задачи "более чем достигнуты".

Трамп объявил о возможном отказе США от членства в ВПС в августе 2018 года, заявив, что некоторые принятые союзом "практики не отвечают интересам Соединенных Штатов в области экономики и национальной безопасности". Во-первых, он отметил неготовность иностранных почтовых ведомств предоставлять США в необходимом объеме и заблаговременно данные о содержании отправлений для анализа и оценки рисков, а также для повышения эффективности обработки импорта. Вторая проблема имеет отношение к так называемым терминальным сборам - платежам, которые почтовое ведомство страны назначения получает от почтового ведомства страны происхождения за обработку посылок и писем весом менее 4,85 фунтов.

Существующая система расчета размера этих сборов была определена ВПС еще в 1969 году. Размер сборов рассчитывается не на основании себестоимости операций по приему и обработке отправлений, а на принятой ВПС классификации стран, учитывавшей уровень экономического развития страны, а также объем отправлений, развитость почтовой инфраструктуры и т.д. Администрация Трампа утверждает, что неадекватная практика расчета терминальных сборов привела к значительным ценовым перекосам. Например, доставка посылки весом 4,4 фунта из Китая в США может стоить дешевле внутренней пересылки, например, из Нью-Йорка в Детройт.

ВПС был основан в 1874 году. Сейчас в него входят 192 страны. Задача этой межгосударственной организации, являющейся специализированным учреждением ООН, состоит в обеспечении и совершенствовании почтовых связей.