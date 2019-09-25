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Генассамблея ООН - 2019

Россия в 2018 году выделила более $1 млрд на развитие других стран

Москва оказывает содействие по двусторонней линии и через международные организации, рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия в 2018 году предоставила свыше $1 млрд на развитие других государств, нуждающихся в финансовой поддержке. Об этом заявил в среду специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев на политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития в штаб-квартире ООН.

"В рамках глобального партнерства Россия активно оказывает содействие развитию нуждающихся в поддержке стран, как по двусторонней линии, так и через международные организации, - отметил он. - В 2018 году на эти цели российским правительством был выделен $1 млрд 36 млн".

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РоссияГенассамблея ООН - 2019
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