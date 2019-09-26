Илон Маск отреагировал на билборд, приглашающий его посетить форум на Кубани

ТАСС, 26 сентября. Бизнесмен Илон Маск отреагировал в среду на размещение возле офиса своей компании SpaceX рекламного билборда с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?", установленного в качестве приглашения миллиардеру принять участие в форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который пройдет в октябре в Краснодаре.

Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей социальной сети Twitter, подтвердил, что обратил внимание на данный рекламный щит. "Правда", - написал бизнесмен на русском языке.

Помимо известной в русскоязычном сегменте Интернета фразы на билборде были размещены адрес сайта форума, а также QR-код, ведущий на раздел сайта, где Маск при желании может подтвердить свое участие.

Ранее оргкомитет форума сообщал, что приглашение американского бизнесмена является личной инициативой одного из спикеров, и бюджетных средств на организацию его участия в мероприятии не заложено. Форум "Дело за малым" состоится 18-19 октября в Краснодаре и станет ключевым мероприятием в области популяризации предпринимательства на Кубани в 2019 году. Предварительно, свое участие в мероприятии подтвердил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, ожидается не менее 20 тыс. участников, форум станет самым крупным бизнес-мероприятием в России.

В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.