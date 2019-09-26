Власти России учитывают цели устойчивого развития при принятии решений о будущем страны

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти России, принимая решения о будущем страны, учитывают согласованные ООН цели устойчивого развития до 2030 года. Об этом заявил в среду специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев на политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития в штаб-квартире ООН.

"Россия в полной мере учитывает установки повестки-2030 при определении стратегии своего развития на период до 2024 года", - отметил он. Как подчеркнул Эдельгериев, согласно указу президента России Владимира Путина, в стране "осуществляются 12 приоритетных нацпроектов во всех критически важных для достижения устойчивого развития областях".

Спецпредставитель президента РФ также констатировал, что "достижение целей устойчивого развития невозможно исключительно силами правительств". "Все большее значение приобретают средства частного сектора, благотворительных организаций, гражданского общества", - добавил он.

Как сообщил Эдельгериев, на политическом форуме высокого уровня под эгидой Экономического и социального Совета ООН в 2020 году Россия представит "первый национальный обзор прогресса в достижении целей устойчивого развития".

"Односторонние ограничительные меры и новые торговые барьеры тянут нас в прошлое. Будущее - за расширением интеграционных процессов и политической волей к сотрудничеству", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ. По его словам, найти "долгосрочные решения глобальных проблем", связанных с реализацией целей устойчивого развития, поможет "лишь объединительная повестка дня".

Защита экологии

Российский бизнес уделяет все больше внимания инициативам, касающимся защиты окружающей среды, заявил Эдельгериев.

"В настоящее время все большее число компаний в России перестраивает свой бизнес с учетом принципов экологически ответственного предпринимательства", - сказал он. В их числе, по словам Эдельгериева, крупные компании топливно-энергетического комплекса, а также "сектора добычи природных ресурсов".

Специальный представитель президента также констатировал, что в РФ в сфере экологии "активно развиваются международные партнерства в целях достижения целей устойчивого развития и на местном уровне". Москва и Ростов-на-Дону "входят в группу городов - лидеров по сохранению климата C40", отметил он. Санкт-Петербург "разработал собственную климатическую стратегию", добавил Эдельгериев.