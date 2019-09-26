ВЦИОМ: большинство россиян не обращались в последние два года за услугами фотографа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около 76% россиян не обращались в последние два года к услугам профессионального фотографа. Самым популярным форматом фотосессии среди тех, кто все же прибегал к услугам профессионала, стала съемка на документы, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство россиян заявили, что за услугами фотографа в последние два года не обращались (76%). Чаще всего об этом говорили женщины (79%) и люди старше 60 лет (88%)", - говорится в результатах опроса. Среди тех, кто обращался за услугами профессионала, преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга (30%) и городов-миллионников (28%). Причем для большинства из опрошенных это был единичный случай обращения к специалисту за данный период (16%). Почти каждый десятый респондент пользуется услугами фотографа чаще, чем раз в год-два (8%).

Самым популярным форматом профессиональной фотосессии среди россиян стала съемка на документы (60%). Также четверть россиян принимали участие в семейной фотосъемке (22%), около 18% респондентов присутствовали на съемке мероприятий. Только один из десяти россиян заказывал индивидуальную фотосессию (10%) или участвовал в съемке по работе (12%).

"Россияне, которые обращались в последние два года к фотографу, обычно пользовались платными услугами профессионального специалиста (77%). В среднем последняя фотосессия стоила россиянам 2854 рубля. При этом женщины в среднем платили больше, чем мужчины (3486 и 2255 рублей соответственно). При этом половина опрошенных потратили на последнюю съемку меньше 350 рублей, учитывая, что чаще всего россияне фотографируются для документов", - говорится в результатах исследования. Для каждого десятого, принявшего участие в профессиональной фотосессии в последнее время, она была сделана в подарок или бесплатной (11%).

Фотосессия мечты

При возможности обращения к услугам профессионального фотографа россияне предпочтут фотосессию на природе (36%), преимущественно жители сел (43%). Съемку в студии предпочли бы только 5% сограждан, преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (14%). Для большинства опрошенных формат фотосъемки не имеет значения (57%).

В целом практически каждый россиянин был бы не против поучаствовать в фотосъемке (96%). При этом пол профессионального фотографа не имеет значения для 86%, хотя некоторые молодые люди 18-24 лет предпочли бы сниматься у фотографа-женщины (15%).

Говоря о тематике возможной фотосессии, респонденты чаще всего отмечают, что хотели бы организовать фотосессию с семьей и родными (13%). Наиболее предпочтительной такую тематику считают 25-34-летние граждане (17%). Следующей по популярности идет съемка на природе (9%). Также россияне были бы не против запечатлеть на снимках празднование дня рождения (5%), торжественное мероприятие (4%), свадьбу (3%), юбилей (3%), Новый год или Рождество (3%), а также иметь фотографии из отпуска (3%).

"Однако почти половина россиян не задумывались о том, по какому поводу они хотели бы провести профессиональную фотосессию (46%), среди них преобладают мужчины (54%) и люди старше 60 лет (54%)", - говорится в итогах опроса.

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 августа 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.