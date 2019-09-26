Во Владивосток отправят еще 140 членов экипажа плавбазы "Петр Житников"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Два чартерных рейса авиакомпании "Аврора" в четверг доставят с Кунашира (Курильские острова, Сахалинская область) во Владивосток 140 членов экипажа, эвакуированного с терпящей в Тихом океане бедствие плавбазы "Петр Житников". Об этом сообщил ТАСС мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

По информации главы района, первые 70 человек уже направляются с Шикотана на Кунашир на судне "Рейнеке". Ориентировочное время прибытия в Южно-Курильск (Кунашир) 14:00 местного времени (06:00 мск). Затем будет отправлено второе судно "Суровск" с еще 70 пассажирами. Самолеты до Владивостока запланированы на 16:00 (08:00 мск) и 20:00 (12:00 мск).

На Шикотане в пункте размещения продолжают оставаться еще 86 человек.

Первые два чартерных рейса отправились во Владивосток из Южно-Курильска в среду вечером, в пункт назначения были доставлены 135 человек. В Росморречфлоте рассказали, что судовладелец зафрахтовал пять самолетов авиакомпании "Аврора".

В морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск" ТАСС рассказали, что тушение плавбазы продолжается. Спасатели провели заливку пеной на борту, однако ликвидировать возгорание не удалось. "Тушение идет уже третьи сутки, провели заливку пеной, но все равно есть сильное задымление, открытого огня не видно, но точно нельзя сказать, что его нет", - сообщил собеседник агентства. По информации центра, сейчас спасатели вместе с аварийной партией экипажа занимаются охлаждением надстроек.

Пожар на плавбазе

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Экипаж хотели доставить за счет судовладельца во Владивосток (порт приписки судна) на паромах, но затем было решено воспользоваться авиасообщением с Кунашира.

На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда "Преданный" и "Атлас". В ближайшее время на место происшествия будет направлено третье спасательное судно "Сибирский".

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.