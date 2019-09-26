Минприроды профинансирует строительство дамб в Приморье на 3,7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов РФ запланировало выделение 3,7 млрд рублей на строительство дамб до 2023 года для предотвращения наводнений в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевой администрации по итогам встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко и министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина.

"Глава Приморья озвучил необходимость направления средств из федерального бюджета на предотвращение наводнений на два-три года, чтобы можно было заключать полный контракт на те или иные виды работ. По его словам, строительство дамб необходимо в Уссурийске, Лесозаводске, Чугуевском районе. На эти цели по линии Минприроды запланировано выделение Приморью 3,7 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил Кожемяко в ходе встречи, совместная работа краевых властей и министерства по берегоукреплению и дноуглублению уже показала свою эффективность. Последствия прошедших летом ливней в Октябрьском районе и в Уссурийске были менее серьезные, чем в предыдущие годы.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, сходу селей во Владивостоке. Всего, по данным властей, с 19 июля в крае оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1300 домов и 7380 придомовых территорий с населением 13195 человек.

На ликвидацию последствий паводка из краевого и муниципальных бюджетов было выделено 233 млн рублей, в том числе на аварийно-восстановительные работы - 97,48 млн рублей, на восстановление объектов дорожной инфраструктуры - 109,68 млн рублей, на расчистку русел рек - 400 тыс. рублей.