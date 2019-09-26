Вода ушла из девяти домов и около 40 подворий в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Количество подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре сократилось за сутки до 309, от воды освобождаются и приусадебные участки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в четверг.

"В Комсомольском городском округе в результате паводка, а также повышения уровня грунтовых вод и скопления дождевых осадков подтоплено 310 жилых домов, 807 приусадебных участков в микрорайонах Парковый, Победы, Мылки, Силинский и Менделеева, а также в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский", - говорится в распространенном релизе.

Ранее МЧС сообщало о 319 подтопленных жилых домах и около 850 приусадебных участках. Уровень воды в Амуре снизился на сутки на 9 см, до 726 см при отметке опасного явления 650 см.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, в городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Идет работа по формированию списков пострадавших от паводка, оценке ущерба. Выплаты компенсаций начнутся в октябре.

Комсомольск-на-Амуре наиболее сильно пострадал от паводка в этом году в Хабаровском крае, где из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод подтопило десятки населенных пунктов. В городе были затоплены дворы, дороги, частные дома, подвалы многоэтажек, территория зооцентра, соцобъекты. В некоторых школах из-за подтоплений временно отменяли занятия, в больницах переносили прием в другие здания.