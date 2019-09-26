Эксперт: уроки о рисках общения в соцсетях нужны для борьбы с подростковой агрессией

ТАСС, 26 сентября. Введение в школах уроков об угрозах и рисках общения в социальных сетях, а также повышение квалификации учителей и школьных психологов помогут предотвратить возникновение агрессивного поведения у подростков. Такое мнение высказала ТАСС главный внештатный психолог Минздрава по Северо-Западному федеральному округу Лариса Цветкова.

По данным МВД России, за последнее время удалось обезвредить 29 вербовщиков в социальные группы, в которых пропагандируется насилие в школах. С начала 2019 года несовершеннолетние, причисляющие себя к "колумбайнерам", выявлены в девяти регионах - Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Смоленской и Свердловской областях.

"Нужно повышать квалификацию учителей и классных руководителей в отношении поведенческих сигналов, которые могут свидетельствовать о неблагополучии [подростков]. Безусловно, необходимо вводить какие-то уроки грамотности поведения в соцсетях для школьников. Мы живем в эпоху цифрового общества и понимаем плюсы от цифровизации. Но с другой стороны, не все, тем более школьники, знают об угрозах и рисках. Об этом надо, безусловно, говорить открыто", - сказала Цветкова.

Среди рисков эксперт назвала, в частности, повышенную тревожность у детей, снижение успеваемости, трудности с социализацией в реальном, а не виртуальном мире. "Нужно ставить вопрос о правилах взаимодействия. Сейчас оно не везде налажено <…> Это могли бы быть межведомственные комиссии, куда бы входили представители образовательной сферы, здравоохранения, соцзащиты, опеки, Росгвардии", - считает эксперт.

Ранее в МВД России сообщили, что в Кирове был выявлен подросток, который планировал массовое убийство в школе по примеру керченского стрелка. 17 октября прошлого года студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 были госпитализированы.

В январе 2018 года в школе № 5 в поселке близ Улан-Удэ подросток напал с топором на учеников и учительницу и попытался поджечь здание. В результате инцидента получили ранения шестеро детей и учительница. В мае текущего года подросток с топором напал на девочку в школе, а также бросил две бутылки с зажигательной смесью. Пожара не произошло, школьницу госпитализировали.