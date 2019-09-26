В Гидрометцентре сообщили о смещении гребня паводка в Амурский лиман в ближайшие дни

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Гребень паводка до конца недели сместится в Амурский лиман в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в дальневосточном Гидрометцентре.

"Гребень паводка смещается в Амурский лиман, куда впадает река. В ближайшие день-два на предустьевом участке реки в районе Николаевска-на-Амуре уровень начнет спадать. Сейчас уровень спадает везде, кроме этого участка, там сохраняется небольшой рост", - сказал собеседник агентства.

Больше волн паводка в регионе не ожидается, поскольку не прогнозируется интенсивных дождей. Осадки будут, но умеренные. Тенденция спада на реке продолжится вплоть до наступления холодов.

У города Николаевска-на-Амуре в районе лимана вода поднялась до 266 см, прибавив 1 см за сутки. Отметкой неблагоприятного явления для города считается 250 см, опасного - 350 см. В Николаевском районе в зоне паводка, по данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, находятся три жилых дома, 78 приусадебных участков в Николаевске-на-Амуре, поселке Маго, селах Красное и Тнейвах, также подтоплена одна межпоселковая дорога. Уровень Амура у Хабаровска понизился до 475 см, на 11 см за сутки, у Комсомольска-на-Амуре - до 726 см, на 9 см за сутки.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод сохраняется с конца июля. Были подтоплены десятки населенных пунктов, они постепенно освобождаются от воды. Сейчас частично подтоплены территории в 74 населенных пунктах. В 49 из них отмечается подтопление 357 частных жилых домов и 1389 приусадебных участков. Отмечаются переливы воды на 95 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.