Пострадавшие от паводка жители Владивостока получили компенсации на 9,8 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Жители Владивостока, пострадавшие от подтоплений после ливней в августе, получили из резервного фонда городского бюджета компенсации более чем на 9,8 млн рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации Владивостока.

"Всего с начала работы специальной комиссии в администрацию поступило и было рассмотрено 864 заявления от пострадавших. На сегодняшний день почти полностью завершились выплаты по тем заявлениям, по которым комиссия приняла положительное решение <...> Общая сумма выплат составила 9 млн 817 тыс. рублей", - сообщила пресс-служба городской администрации, уточнив, что прием заявлений продолжается.

Больше всего средств (5,5 млн рублей) было направлено на компенсацию за частичную утрату имущества. Материальную помощь в размере 50 тыс. рублей по этой статье получили 109 человек. Более 2,5 млн рублей было направлено на компенсацию потери урожая. Эту выплату получили 290 человек.

113 человек получили компенсацию по 10 тыс. рублей за утрату имущества первой необходимости. Сумма этих выплат составила 1,1 млн рублей. Еще семь горожан получили компенсацию в 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, сходу селей во Владивостоке. Всего, по данным властей, с 19 июля в крае были подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1300 домов и 7380 придомовых территорий с населением 13195 человек.

На ликвидацию последствий паводка из краевого и муниципальных бюджетов было выделено 233 млн рублей, в том числе 97,48 млн рублей на аварийно-восстановительные работы, 109,68 млн рублей на восстановление объектов дорожной инфраструктуры, 400 тыс. рублей на расчистку русел рек, 25,44 млн рублей на выплаты населению компенсаций за материальный ущерб.