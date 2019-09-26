Минприроды Якутии опровергло сообщения о ненадлежащем содержании белых медведей в зоопарке

ТАСС, 26 сентября. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) опровергло сообщения о нарушениях при содержании белых медведей в государственном зоопарке "Орто-Дойду" имени В. Г. Алексеева. Об этом в четверг сообщается на сайте управления.

В среду региональная прокуратура сообщила о выявленных нарушениях при закупке продуктов питания без ветеринарных сопроводительных документов для животных. По данным надзорного ведомства, не проводилась вакцинация белых медведей против бешенства, животные не обрабатывались от эндопаразитов, не проводились исследования на наличие гельминтов. Директор зоопарка был оштрафован, еще два должностных лица привлечены к ответственности.

"Корма для животных, в том числе белых медведей приобретаются на основании проведенных аукционов. Поставщики данных категорий продуктов имеют все необходимые документы. При поставке отдельных партий требуются электронные сопроводительные ветеринарные документы, которые направляются через систему "Меркурий" <...> По техническим причинам, у одного из поставщиков рыбы произошел сбой в электроснабжении на базах и в коммуникационной сети интернет, в связи с чем ВСД (ветеринарные сопроводительные документы - прим. ТАСС) пришли на электронную площадку зоопарка с опозданием, то есть дата ВСД оформлена следующим днем. Подобные сбои никак не влияют на качество кормов для животных", - говорится в сообщении министерства.

В нем также утверждается, что дезинфекция и другие виды обработок в вольерах медведей проводится еженедельно. Рацион питания для медведей был составлен на основе рекомендаций Московского и Ленинградского зоопарков.

"Профилактическую вакцинацию против бешенства взрослым особям белых медведей не проводят. Территория Хангаласского района Республики Саха (Якутия) благополучна по бешенству, животные содержатся в закрытом вольере в изоляции от других животных", - уточняется в сообщении.

Республиканский зоопарк "Орто-Дойду" работает с 2001 года. Расположен в 50 км от города Якутск. Коллекция состоит из более 168 видов животных, в том числе аборигенных для Якутии, редких, занесенных в Красную книгу. На территории зоопарка в специальных вольерах живут два белых медведя.