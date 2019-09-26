Хозяин сгоревшего во Владивостоке "Максима" предложил арендаторам площади в других ТЦ

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Собственник сгоревшего торгового центра "Максим" во Владивостоке предложил пострадавшим арендаторам помещения в других своих ТЦ. Об этом ТАСС рассказала в четверг бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина.
"Мы проводили встречу, в которой участвовал и представитель собственника торгового центра. Он пообещал создать оперативный штаб, куда арендаторы могли бы обратиться со своими вопросами, а также предложил им новые помещения в других ТЦ города, чтобы они могли продолжить свой бизнес. Всего в списке пострадавших 160 арендаторов", - рассказала Шемилина.
Пожар в торговом центре "Максим" на проспекте 100-летия Владивостока, одной из главных магистралей города между двумя крупными жилыми микрорайонами, произошел 21 сентября. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. С понедельника на место ЧП группами пускают арендаторов для вывоза оставшегося товара.
Прокуратура Владивостока организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой обратит внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, электросетей и электрооборудования, достаточность первичных средств пожаротушения. Кроме этого, надзорное ведомство выяснит, соблюдали ли требования пожарной безопасности собственник здания и арендаторы помещений, в том числе кафе, где, по предварительным данным, находился очаг возгорания.