Хозяин сгоревшего во Владивостоке "Максима" предложил арендаторам площади в других ТЦ

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Собственник сгоревшего торгового центра "Максим" во Владивостоке предложил пострадавшим арендаторам помещения в других своих ТЦ. Об этом ТАСС рассказала в четверг бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина.

"Мы проводили встречу, в которой участвовал и представитель собственника торгового центра. Он пообещал создать оперативный штаб, куда арендаторы могли бы обратиться со своими вопросами, а также предложил им новые помещения в других ТЦ города, чтобы они могли продолжить свой бизнес. Всего в списке пострадавших 160 арендаторов", - рассказала Шемилина.