Калужская область запустила проект по мониторингу турпотока с помощью мобильных операторов

ТАСС, 26 сентября. Проект по отслеживанию туристического потока с помощью данных мобильных операторов запустили в Калужской области, сообщили ТАСС в министерстве цифрового развития региона. Данные мониторинга станут основой для формирования плана развития инфраструктуры туризма в регионе.

"Туризм является перспективным направлением развития Калужской области. С целью изучения структуры туристического потока в Калужскую область регион участвует в пилотном проекте "Мониторинг турпотока через анализ данных операторов мобильной связи". Качественный и оперативный мониторинг состояния дел в сфере туризма в регионе станет основой для формирования плана развития инфраструктуры туризма и подготовки стратегии развития туризма в Калужской области", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Проект позволит отследить наиболее востребованные локации у туристов, на основе этих данных будет решаться вопрос о создании инфраструктуры. Кроме того, мобильные операторы предоставят обезличенную информацию о динамике турпотока на территории Калужской области. По информации регионального министерства цифрового развития, в настоящее время соглашение о сотрудничестве подписано с компаниями "МТС" и "Мегафон". В ближайшее время его планируется подписать с "Теле2" и "Билайн".

По данным Министерства экономического развития Калужской области, в 2018 году регион посетили 2,5 млн туристов. С 2010 года этот показатель вырос более чем в 3,5 раза. В регионе более 4 тыс. памятников истории и культуры, 130 туристических маршрутов, 50 музеев, 170 объектов размещения.

В ноябре 2018 года занимавший тогда должность руководителя Ростуризма Олег Сафонов отметил необходимость создания программы мониторинга турпотока на основе анонимизированных данных российских операторов, так как данные учета туристов часто ставятся под сомнение. Это связано с тем, что часть туристов останавливаются в частных квартирах, не сдающих статистическую отчетность.