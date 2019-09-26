На Сахалине запустили систему предоставления компенсации за школьную продленку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Родители на Сахалине и Курилах, чьи дети посещают школьные группы продленного дня, с текущего месяца начинают получать компенсации в размере 30% от расходов. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В марте глава Сахалинской области Валерий Лимаренко принял решение о расширении мер поддержки семей с детьми. Одной из них стало поручение о компенсации 30% затрат на продленку.

"Мерой поддержки смогут воспользоваться одинокие родители, малоимущие и многодетные семьи, родители детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За получением выплаты необходимо обращаться к руководству образовательного учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве региона в свою очередь ТАСС проинформировали о том, что первые выплаты - за сентябрь - родители смогут получить в октябре. Далее каждый месяц им будут предоставляться компенсации за предыдущий. Средства пойдут из областного бюджета, на эти цели в нем заложено более 4 млн рублей. Компенсация распространяется только на государственные (муниципальные) образовательные учреждения.

В настоящее время в регионе самое большое число воспитанников насчитывается в группе продленного дня южносахалинской гимназии №3. Там обучаются 409 ребят, более 40 из них подпадают под действие новой меры поддержки. Цифра по всей области пока не приводится.