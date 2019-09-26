Первые тургруппы из Чехии могут посетить Крым весной 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма и представители чешского бизнеса договорились об организации туристических туров из Европы на полуостров и рассчитывают доставить первые организованные группы весной 2020 года после решения логистических проблем, связанных с санкциями. Об этом сообщила ТАСС руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

"Чешские бизнесмены и представители туристических компаний проявили интерес к туризму Крыма, несмотря на санкции. Однозначно принято решение, что они будут организовывать туры. У нас сейчас вопрос по удобной для туркомпаний стыковке рейса, чтобы не нужно было ждать долго на пересадке в Москве. Максимум пару часов - и сразу вылет в Симферополь. Обсуждаем сейчас этот вопрос с авиакомпаниями. Пока мы договоримся, пока они состыкуют, пока изменят графики. Я думаю, что весной смогут прилететь первые группы", - сказала Серова.

Обсуждается также возможность организации перелетов для туристических групп из Чехии через Анапу или Краснодар, рассказала глава центра поддержки экспорта, отметив, что в этом случае крымские туркомпании готовы организовать трансфер на курорты полуострова. "В этом случае они даже не "засветятся" через авиалинии. Хотя они этого не боятся", - добавила Серова.

Осень жизни

Она уточнила, что туры из Чехии в Крым будут рассчитаны на категорию европейцев в возрасте старше 50 лет. "Осенью жизни" называют этот сегмент туристов в Чехии. Это люди, которые получают удовольствие не от жары и солнца, а сейчас, в межсезонье. Как раз то, что требуется нашим отельерам и санаториям", - сказала Серова.

Бывший замглавы чешской компартии Йосеф Скала сообщил властям Крыма, что группа предпринимателей и общественников из европейской страны также рассматривает вопрос об инвестициях в строительство и реновацию гостиниц на полуострове, говорится в сообщении на сайте Минтуризма региона.

"В Крыму сформированы инвестиционные площадки, как на месте существующих объектов рекреации, так и на территориях, на которых пока еще ничего нет, но к которым подводятся за счет федеральной целевой программы инфраструктурные мощности. К тому же в Крыму действует целый ряд экономических преференций в рамках свободной экономической зоны, поэтому вести здесь бизнес достаточно выгодно, и для бизнеса с иностранным участием также", - приводятся в сообщении слова главы Минтуризма региона Вадима Волченко.

О туризме в Крыму

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов. По данным на 1 сентября, на полуострове побывали 5,8 млн человек.