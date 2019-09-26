Резервный борт Azur Air вылетел в Камрань после жесткой посадки самолета в Барнауле

В среду у самолета Azur Air, следовавшего по маршруту Камрань - Барнаул, в результате жесткой посадки загорелась стойка шасси, пострадали 56 человек.

БАРНАУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air, направленный во вьетнамский город Камрань вместо совершившего жесткую посадку в Барнауле Boeing, вылетел в пункт назначения. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель аэропорта Барнаула.

"Резервный борт вылетел в Камрань, на борту находятся 336 пассажиров", - сказал собеседник агентства. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылет самолета должен был состояться в 02:25 мск. Резервное воздушное судно прибыло в аэропорт в 03:30 мск. Пассажирам в связи с задержкой вылета предоставлялось горячее питание, прохладительные напитки, услугами гостиницы воспользовались 17 человек.

Жесткая посадка Boeing с возгоранием стойки шасси произошла в аэропорту Барнаула в среду в 17:21 мск. На борту находились 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Всего за медицинской помощью в результате инцидента обратились 56 человек. В больнице пока остается одна женщина с подозрением на ушиб почки. Как уточнили ТАСС в Минздраве региона, два человека получили перелом лодыжек, но от госпитализации отказались.

Как отметил представитель аэропорта, пострадавшим в результате инцидента выплатят страховку. "Авиакомпания заключила договор со страховой компанией и будет выплачивать страховку", - сказал он.